Do outro lado está o time do Londrina, que por sua vez, se encontra em situação completamente oposta ao precisar de pontos para se afastar da zona de rebaixamento e até chega animado depois de encerrar um longo jejum na temporada. Na rodada passada, a equipe paranaense encarou o Sampaio Corrêa e levou a melhor ao vencer pelo placar magro de 1 a 0 diante de seus torcedores, adicionando três pontos importantes para a sua campanha contra a queda para a terceira divisão nacional. Em seus 5 duelos anteriores foram anotadas apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, vencendo o Sampaio Corrêa, empatando com o Ituano e com o Tombense, além de ter perdido para o Ceará e também para o Sport. No momento o clube figura na modesta 19ª e penúltima posição da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas 24 pontos conquistados até agora, tendo sete de distância para o Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento.