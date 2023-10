O duelo foi bastante intenso principalmente no início da segunda etapa, quando o Atlético-GO indicou superioridade logo aos 2 minutos com Shaylon. O Ceará até conseguiu controlar um pouco do ímpeto do adversário por alguns minutos, mas acabou tomado o gol aos 22'. Matheus Peixoto escorou de cabeça após balão do meio-campo, e Luiz Fernando finalizou bonito, de chapa, para encobrir André Luiz - goleiro do Vozão.