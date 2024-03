Imagens: Ney Lima/Reprodução







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 17:01 • São Paulo (SP)

Mais uma vez, cenas lamentáveis envolvendo a Torcida Jovem do Leão, uma organizada do Sport, a mesma responsável por atacar o ônibus do Fortaleza recentemente, espancando um homem, suposto torcedor do Santa Cruz, antes do clássico entre os dois times pelo Campeonato Pernambucano.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O registro que circula as redes sociais foi feito por por Ney Lima, radialista da Rádio CBN Caruaru, e aconteceu na Região Metropolitana do Recife, cerca de 20km de onde está acontecendo o jogo da semifinal entre Sport e Santa Cruz, na tarde deste sábado (16).

A vítima usava com uma camisa branca, aparentemente do Santa Cruz, e o crime aconteceu por volta das 11h30 da manhã.

+ Tem favorito? Com R$100, você fatura R$400 na Lance! Betting se Nova Iguaçu e Vasco empatarem de novo!

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o Sport pelos ataques ao ônibus do Fortaleza, no último dia 22 de fevereiro, em Recife. O Rubro-Negro pernambucano terá de jogar as próximas oito partidas em casa com portões fechados, além de pagar multa de R$ 80 mil. A decisão foi tomada de forma unânime pela Segunda Comissão Disciplinar da instituição.