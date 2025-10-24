A cinco rodadas do fim da Série B, o Coritiba vive um momento decisivo nesta temporada. Líder com 57 pontos, o Coxa encara a reta final da competição com atenção redobrada, já que sua distância para o Novorizontino, primeiro time de fora do G4 - grupo que garante o acesso à primeira divisão - hoje é de apenas três pontos. No próximo sábado (25), às 16h, a equipe paranaense visita o 17º colocado Volta Redonda no Estádio Raulino de Oliveira.

continua após a publicidade

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- É muito importante para nós mantermos a primeira colocação. O campeonato está se afunilando, com muitos concorrentes querendo a nossa vaga e precisamos continuar com a mesma concentração nos detalhes que tivemos desde o início. Ainda temos muito a fazer, e o grupo sabe disso - afirmou o zagueiro Maicon, tido como um dos pilares da equipe.

Com 27 partidas disputadas, o camisa 3 é o zagueiro do elenco que mais atuou na Série B. Com ele em campo, o Coritiba terminou 16 partidas sem sofrer gols - o equivalente a 59,2% dos jogos - consolidando-se assim como a defesa menos vazada da competição. O fato de o Volta Redonda figurar na zona de rebaixamento não ilude Maicon, que prega máximo respeito ao próximo adversário do Coxa.

continua após a publicidade

- Eles jogam em casa e precisam da vitória para melhorar a situação na tabela. É um jogo traiçoeiro, porque sabemos que eles já tiraram pontos de outros times do G4. Estamos preparados para mais uma batalha e vamos encarar o jogo contra o Volta Redonda como uma final - garantiu o zagueiro de 36 anos, autor de um gol e uma assistência nesta Série B.

Com 57 pontos, o Coritiba é seguido de perto por Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino, todos com 54 pontos. O Goiás, com 52, é o sexto colocado.

continua após a publicidade

- Não devemos olhar para outros jogos que não sejam o nosso contra o Volta Redonda. Se fizermos a nossa parte, vamos chegar ao nosso objetivo. O equilíbrio está sendo a marca deste campeonato, mas eu confio plenamente na nossa capacidade - destacou Maicon, que disputa a sua primeira Série B.

Depois do duelo em solo carioca, o Coritiba encerra sua caminhada na competição nacional com mais quatro jogos: contra o CRB em casa, o Paysandu em Belém, o Athletic em casa, e o Amazonas em Manaus.