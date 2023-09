Londrina e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio do Café, pela 30ª rodada do Brasileiro Série B. O time paranaense segue em penúltimo, com 21 pontos, enquanto a Bolívia Querida, com 34, é 13º, abrindo seis de vantagem para o Z-4.