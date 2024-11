Leilão de Ronaldo arrecada R$ 10 mi para Fundação Fenômenos

Na imponente sede do Clube Monte Líbano, um ícone da elite paulistana, Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, protagonizaram uma noite que uniu luxo, generosidade e momentos inesquecíveis. O Galácticos, leilão beneficente, promovido em apoio à Fundação Fenômenos, atraiu grandes nomes do esporte, da mídia e da alta sociedade, em um evento que arrecadou verbas para causas sociais, ultrapassando a marca de R$ 10 milhões arrecadados na noite desta quinta-feira, 21.

Ronaldo aproveitou para comentar sobre os rumores de sua possível candidatura à presidência da CBF.

— Há muitos anos, falo da minha ideia de um dia ser presidente da CBF, e isso não mudou. Vamos aguardar o momento certo de fazer isso acontecer. Estou extremamente preparado para esse momento e, obviamente, o futebol brasileiro precisa de grandes mudanças, mas não quer dizer absolutamente nada. Não sou candidato, não tenho eleição à vista, então é só a minha vontade que não mudou de muito tempo para cá — analisou Ronaldo.

Lances milionários e momentos marcantes

O leilão começou com força, trazendo como primeiro lote uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Pelé, Neymar Jr. e Ronaldo Fenômeno. Luciano Huck chegou a oferecer R$ 220 mil, mas a peça foi arrematada por um comprador anônimo pelo valor de R$ 310 mil, arrancando aplausos do público e dando o tom da grandiosidade da noite.

A emoção atingiu o auge no terceiro lote, quando os lances ultrapassaram pela primeira vez a marca de R$ 1 milhão. Uma influenciadora levou uma experiência exclusiva com David Beckham por R$ 1,1 milhão. O pacote incluía assistir a um jogo do Inter Miami no Lockhart Stadium, um tour pelo centro de treinamento e estádio, além de um encontro privado com Beckham.

O sexto lote trouxe a chance de jogar uma partida de tênis com os renomados Thiago Monteiro e Bruno Soares, na casa de Ronaldo em São Paulo. O vencedor, que arrematou o lote por R$ 110 mil, também terá a oportunidade de encontrar Ronaldo e levará para casa uma raquete autografada por Jannik Sinner.

A paixão pelo futebol brilhou novamente no sétimo lote, que apresentava a camisa do último jogo de Pelé, autografada pelo próprio Rei. Essa peça histórica foi adquirida por R$ 360 mil.

Outro momento memorável foi o oitavo lote, que oferecia uma experiência única na reinauguração do Estádio do Pacaembu, marcada para 14 de dezembro. O vencedor, que investiu R$ 100 mil, jogará uma partida ao lado de Ronaldinho Gaúcho contra o time de Cafu, além de participar de um jantar de gala e de uma festa pós-jogo.

Itens exclusivos para amantes do esporte

O leilão continuou com relíquias e experiências que encantaram os fãs de esportes. O 12º lote, uma experiência com Vini Jr., jogador do Real Madrid, incluía um encontro exclusivo e uma camisa autografada pelo time espanhol, sendo arrematado por R$ 120 mil.

Já o 13º lote, apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreolli, trouxe uma camisa comemorativa e uma raquete autografadas por Gustavo Kuerten, o Guga. O item foi disputado até o final, quando Ronaldo e Galvão Bueno o adquiriram por R$ 120 mil.

O 14º lote foi uma celebração ao MMA, oferecendo um treino e jantar exclusivo com o lutador Charles "Do Bronx", além de ingressos para sua próxima luta. O lote foi vendido por R$ 160 mil.

E para os fãs de Neymar, o 15º lote oferecia uma experiência na Arábia Saudita, com direito a assistir a um jogo do Al-Hilal no camarote gourmet e um encontro com o craque. O pacote foi arrematado por R$ 200 mil.

Encerrando com chave de ouro, o 18º lote trouxe uma camisa da Seleção Brasileira autografada por 18 campeões do mundo, incluindo Ronaldo, Kaká e Ronaldinho Gaúcho.

Com recordes alcançados e emoções à flor da pele, o leilão beneficente reafirmou a força de Ronaldo e Celina em transformar vidas. E tem tudo para entrar no calendário anual de grandes eventos na capital paulistana.