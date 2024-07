Fluminense apresentou Nonato e Serna, nesta sexta-feira (26) (Fotos: Divulgação / Lance)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 13:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Na tarde desta sexta-feira (26), o Fluminense organizou uma entrevista coletiva no CT Carlos Castilho para apresentar de forma oficial as contratações do meia Nonato e o ponta Kevin Serna. Ambos os atletas já entraram em campo com a camisa do Tricolor, mas ainda não tinham falado com a imprensa.

O novo camisa 16 do Fluminense retorna ao clube, após uma boa positiva nas temporadas de 2021 e 2022. O meia explicou o porquê de ter deixado o Tricolor na época, rumo à Europa.

- Na verdade, eu não era do Fluminense, eram dois times envolvidos nessa situação. Tanto que o meu desejo, eu deixei bem claro, lá atrás, era ter ficado. Mas, como não se tratava de uma negociação, só eu e o Fluminense, tive que ouvir o clube que detinha o meu passe, que era o Internacional. E o Inter fez algumas exigências que acabaram apertando não só o Fluminense, mas como a mim - respondeu o meia.

- Eu não posso diminuir a minha culpa, eu tive que fazer uma escolha pensando na minha família, só que as cartas que me foram dadas pelo clube que detinha os meus direitos foram algo que eu não esperava. Foi muito duro, deixei muitos amigos aqui, mas nunca deixei de torcer para o Fluminense - completou.

O ponta esquerda Kevin Serna se destacou muito na Libertadores, principalmente nos jogos em que enfrentou o Fluminense na fase de grupos. O colombiano explicou como foi a sua trajetória nas categorias de base em Portugal até chegar ao clube carioca.

- Sim, fiquei um tempo em Portugal (Perafita). Foi algo muito bonito, uma experiência pessoal que me ajudou muito, e creio que estar aqui hoje é algo muito especial para mim, ainda mais depois de lembrar do passado e estar em um clube tão grande quanto o Fluminense é algo muito especial. Quero aproveitar a oportunidade e estou feliz aqui - disse o colombiano.

Gratidão pelo volta ao Fluminense

- Bom, a gente que trabalha com futebol tem que ter noção de que não é sempre que vamos estar em um momento positivo. Temos que lidar com momentos não tão bons também. Durante esses seis primeiros meses, eu acabei não tendo muitas oportunidades. As que tive não foram, a maioria, na minha posição, onde me sinto confortável - explicou, Nonato.

- Mas eu nunca deixei de trabalhar, de acreditar em mim, de estar em boa forma física, na parte mental também. Tive muitas pessoas que me ajudaram nesse processo, e como eu disse, nunca deixei de acreditar em mim, de estar preparado, para agarrar a oportunidade, caso eu recebesse, e o Fluminense me proporcionou isso - finalizou.

Grandeza do Tricolor

- Sim, sabia que o Fluminense não estava atravessando uma boa fase, mas não deixa de ser um clube enorme e Campeão da Libertadores. Então, para qualquer jogador que aceitaria essa oportunidade, independente do momento em que o time estivesse passando. Creio que é um passo muito importante na minha carreira e eu gosto de desafios, e vi que era uma boa oportunidade de vir para cá. Quero fazer história e deixar uma boa imagem no Fluminense - afirmou Serna.

- Sei que essa fase vai passar e que o Fluminense vai voltar para a parte que pertence, a parte de cima, e vamos trabalhar para isso. Agradeço ao clube pela confiança e espero estar à altura - completou o ponta.

O Fluminense volta a jogar em casa, com o apoio de sua torcida, no domingo (4), contra o Bahia, às 16h (Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão. Já são mais de 11mil ingressos vendidos em pouco mais de 2h de vendas.