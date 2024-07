Kenner lança coleção inédita com times cariocas

Confira os modelos da Kenner do seu time do coração







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 15:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Para celebrar a paixão nacional, a Kenner, marca especializada em sandálias, lança uma coleção inédita com os Times Cariocas. Ela conta com calçados para conquistar os torcedores de todas as idades dos quatro principais times do Rio: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

As linhas têm lançamentos infantis e adultos que trazem características de cada time nos produtos. “A colaboração com os Times Cariocas é uma estratégia da marca de se aproximar do território do esporte através de uma homenagem às torcidas apaixonadas pelos clubes”, afirma Lorena Tomassini, gerente de marketing da Kenner. E para deixar as torcidas ainda mais perto das novidades dos Times, O Lance! apresenta as joias que podem ser decisivas para os clubes ainda em 2024.

Confira!

BOTAFOGO: YARLEN

O primeiro nome da lista é um atacante. Aos 18 anos, o jogador é o primeiro da geração 2006 a estrear pelo profissional do Botafogo. E foi com vitória em clássico: 4 a 2 para cima do Fluminense. Foi destaque do sub-17 em 2023, chegou a treinar com a seleção pré-olímpica e é guardado com atenção pelo clube. A multa para o exterior supera os R$ 160 milhões.

FLAMENGO: LORRAN

Jogador Lorran do Flamengo anunciando a parceria (Foto: Reprodução)

A joia do Flamengo já teve atuações de destaque pelo time profissional e é considerado um dos destaques da geração, com histórico em seleções de base. Recentemente, inclusive, chegou a ser motivo de disputa entre Flamengo e a CBF, que o queria na Seleção sub-20. Único meia dessa lista, a multa dele para o exterior é de quase R$ 300 milhões.

FLUMINENSE: KAUÃN ELIAS

De volta aos artilheiros: a joia do Fluminense acumula nada menos que 100 gols nas divisões de base e vale quase R$ 400 milhões. O atacante é o mais recente de uma lista de camisas 9 da melhor qualidade que Xerém revelou nos últimos anos, junto de Pedro, hoje no Flamengo, Evanílson, do Porto, e João Pedro, do Brighton.

VASCO: RAYAN

Jogador Rayan do Vasco anunciando a parceria (Foto: Reprodução)

Rayan Iniciou sua carreira no Vasco aos nove anos de idade e se destacou por todas as categorias em que passou. O atacante fez sua estreia pelo sub-20 do time com apenas quinze anos. Pela base do Cruzmaltino foi campeão da Copa Rio sub-17 e bicampeão do Campeonato Carioca sub-17. Estreou pela equipe principal em 2023 contra o Audax pelo Campeonato Carioca. Como profissional, atuou em 20 jogos e marcou dois gols.