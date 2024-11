Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Cuiabá pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando no placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira as informações do jogo de hoje do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje após ter empatado com o Atlético-MG, por 0 a 0. Nos últimos cinco jogos do time da Gávea, são três vitórias, um empate e uma derrota. Com os resultados recentes, a equipe carioca se estabeleceu na quarta colocação do Brasileirão, com 59 pontos somados, na frente do Internacional por critérios de desempate.

Já o Cuiabá chega para esta partida depois de empatar em 0 a 0 contra a equipe do Botafogo, atual líder do campeonato. A equipe chega em uma situação delicada, já que é a 19ª colocada do Campeonato Brasileiro, com oito pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos, são três empates, uma vitória e uma derrota.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Cuiabá x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cuiabá x Flamengo

Brasileirão Série A - 34ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro, 19h

📍 Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Cuiabá e Flamengo

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Ramon; Sobral (Filipe Augusto), Denilson, Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson, Jadson - Técnico: Bernardo Franco.

Desfalques: Alan Empereur e Eliel (Lesionados).

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan, Carlos Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael, Lorran (Gabigol ou Bruno Henrique) - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Erick Pulgar, De La Cruz, Carlinhos, Arrascaeta, Pedro, Matías Viña e Everton Cebolinha (Lesionados); Léo Ortiz, Gerson, Plata e Varela (Convocados por suas seleções).