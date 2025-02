Joel Santana diz que recusou cargo na Seleção para ficar no Vasco em 1994

Conhecido, dentre outros apelidos, como “Papa Títulos”, o ex-técnico Joel Santana é o único a ganhar o Campeonato Carioca dirigindo os quatro grandes clubes do Rio. Tem no currículo também conquistas do Brasileirão, da Liga dos Emirados Árabes e da Liga Saudita, entre outros. Mas, aos 76 anos, ele carrega um “desgosto”: nunca ter treinado a Seleção Brasileira. E diz que chegou a ser lembrado para ser auxiliar da equipe, mas que recusou. “Eu errei”, lamenta.

Joel Santana, que nesta terça-feira (18), lança a biografia “Joel Santana - O verdadeiro King do Rio”, concedeu entrevista exclusiva ao Lance! na semana passada. Afirma que é muito grato pelo que o futebol lhe deu, mas que acha que merecia ter treinado a Seleção Brasileira. E revela que chegou a ser convidado por Carlos Alberto Parreira para integrar a comissão técnica na campanha que renderia o Tetra na Copa do Mundo dos Estados Unidos, em 1994.

— Faltou eu ir para a Seleção Brasileira. Eu achava que eu tinha qualidade e competência, e eu fiz por isso. Eu queria vestir a camisa do meu País. Outro país me deu a oportunidade, e eram as cores do Brasil [Joel Santana treinou a África do Sul entre 2008 e 2009]. Mas é da vida, não posso querer tudo da vida — considera o ex-treinador e comentarista.

— Quem não quer representar o País, sabendo que tem competência pra isso? Eu tive como ir uma vez, mas não como técnico, como segundo, como auxiliar. O Parreira me chamou uma vez, para ir trabalhar com ele na Seleção, quando ele foi campeão. Mas eu estava no Flamengo, não podia sair da época. Eu bobeei, eu deveria ter ido — diz Joel Santana.

[Nota da redação: Joel Santana dirigiu o Vasco entre 1992 e 1993; em 1994, ele estava no Bahia]

— Eu errei. Eu tinha que ter ido para Seleção. Eu já conhecia o Parreira desde os Emirados Árabes. Eu acompanhava ele na seleção de lá, ele frequentava a minha casa, eu frequentava a dele. A gente era reconhecido pelo nosso trabalho — lembra Joel.

