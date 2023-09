Revelado nas categorias de base do Real Madrid, o espanhol Jesé Rodríguez, assinou contrato com o Coxa até o final da temporada. Fez sua estreia oficial no dia 13 de dezembro de 2011, em partida contra o Ponferradina pela Copa do Rei. Marcou seu primeiro gol na LaLiga em 2013 na derrota para o Barcelona, no Camp Nou, por 2 a 1.