Janela de transferências 2024: veja datas no Brasil e no mundo

01/07/2024

No mês de julho, a janela de transferências do futebol será aberta no Brasil e no mundo, para os clubes poderem se reforçar no meio do ano. Saiba quais as datas para a abertura!

Quando abre a janela de transferências?

De acordo com o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, o segundo período anual de transferências terá início no dia 10 de julho e término em 2 de setembro, juntamente com as principais janelas europeias. Serão oito semanas de janela em cada um dos dois períodos, atendendo à dinâmica do mercado.

Além disso, foi permitido aos atletas que estiverem envolvidos nas competições estaduais se transferirem para outras equipes da Séries A ou B até o dia 19 de abril, assegurando que encerrassem as suas participações nas competições estaduais sem prejuízo do restante da temporada.

(Foto: Divulgação / Palmeiras)

No fim dos dois períodos, jogadores livres podem assinar com as equipes, mas as rescisões precisam ter sido feitas antes do fechamento de uma das janelas. A última janela aberta no futebol do país foi no início do ano, entre 11 de janeiro de 2024 e 7 de março de 2024.

Ao chegar na quarta-feira do dia 10 deste mês, diversos jogadores poderão se transferir oficialmente a diversos clubes do Brasil. Nomes como Felipe Anderson, no Palmeiras, Allan, no Botafogo, Bernard, no Atlético-MG, Phillipe Coutinho, no Vasco, Kaio Jorge e Lautaro Diáz, no Cruzeiro, são alguns dos atletas que reforçam as equipes a partir da abertura.