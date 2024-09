Marinho faz duras críticas a arbitragem, após derrota no Brasileirão (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 22:57 • Porto Alegre (RS)

Marinho saiu do gramado indignado com a arbitragem de Internacional x Fortaleza. O jogador foi flagrado comentando que time do Nordeste não pode brigar pela liderança do Brasileirão. O motivo da reclamação foi em relação ao segundo gol do Colorado, que decretou a derrota do Laion, por 2 a 1, pela 19ª rodada da Série A.

➡️Gustavo Prado decide, e Internacional vence o Fortaleza pelo Brasileirão

A equipe do técnico Vojvoda afirma que o zagueiro Mercado fez falta em Brítez no lance do gol de Gustavo Prado. Porém, o zagueiro do Fortaleza é que acabou expulso por reclamação.

- Time do Nordeste não pode brigar por nada, porque o sistema é f*** - comentou Marinho, ao fim do jogo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Fortaleza perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, com a derrota nesta quarta-feira (11), no Beira-Rio. Agora o Laion tem o mesmo número de jogos (25) do Botafogo, mas com dois pontos a menos que o Líder alvinegro. O terceiro colocado é o Palmeiras, com 47.

A equipe tricolor volta a campo diante do Athletico-PR no sábado (14), a partir das 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.