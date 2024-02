Um lance no mínimo inusitado ocorreu durante a partida entre Maranhão e ABC, no domingo (4), pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A equipe maranhense foi a Natal e vencia os donos da casa por 2 a 1, mas um pênalti marcado nos acréscimos do segundo tempo mudou o placar no estádio Frasqueirão.