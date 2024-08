Há quase um ano desempregado, Lisca é anunciado por novo clube

Lisca é o novo técnico do América-MG (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 10:59 • Rio de Janeiro

Desempregado desde outubro de 2023, o técnico Lisca está de volta ao América-MG. Gaúcho de Porto Alegre, o treinador de 52 anos foi anunciado nesta quarta-feira (28), para substituir Cauan de Almeida, e assina contrato até o fim do Campeonato Brasileiro Série B.

O treinador conquistou identificação com o clube após sua passagem em 2020, onde chegou ao acesso à elite nacional, em segundo lugar, e alcançou às semifinais da Copa do Brasil. No ano seguinte, em 2021, ele conduziu o América ao vice-campeonato estadual.

Desde então, Lisca passou por Vasco, Sport, Santos, Avaí e Vila Nova-GO. O trabalho mais longevo foi no Cruzmaltino, com apenas 12 jogos. Em outubro de 2023, o técnico foi demitido do time goiano com apenas um mês no clube.

Atualmente na sexta colocação da Série B, a diretoria do América-MG anunciou a saída de Cauan de Almeida no dia anterior, em decorrência da derrota por 1 a 0 para o Vila Nova, no último domingo (25), resultando na posição mais baixa da equipe desde a terceira rodada da competição.

Além de Lisca, Márcio Hahn, auxiliar-técnico que esteve com o treinador na primeira passagem pelo Coelho e William Batista, ex-treinador do sub-20, também retornam ao clube mineiro.