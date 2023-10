A segunda divisão do Brasileirão está quase acabando e o jogo entre Guarani e Botafogo-SP é essencial para as pretensões de ambos no campeonato. O Bugre é o atual 5° colocado, apenas um ponto atrás do Juventude, primeiro time do G4. Já o Pantera está na 12ª posição, com 43 pontos e sem grandes pretensões nessa reta final.