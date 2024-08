Grêmio enfrenta o Corinthians pela Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 14:50 • Curitiba (PR)

Um dos maiores campeões da Copa do Brasil quer avançar para as quartas de final da competição. Na noite desta quarta-feira (07), o Grêmio enfrenta o Corinthians e aposta no retrospecto positivo que tem nas oitavas de final da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Das 30 edições que o Grêmio já participou, o Tricolor chegou às oitavas de final em 26 oportunidades. Dessas, foi eliminado nesta fase em apenas cinco vezes. A última vez aconteceu há 10 anos, em 2014, quando caiu para o Santos.

Desde então, o Tricolor participou de todas as edições e apenas em 2022 não chegou às oitavas. Nas outras edições, avançou de fase. Na última temporada, eliminou o Cruzeiro em pleno Mineirão.

Contra o Corinthians, nas oitavas de final, o retrospecto também é positivo. Nesta fase, os times se enfrentaram em apenas uma oportunidade. Em 1994, o Grêmio ganhou o jogo de ida por 2 a 0 e empatou com o Timão em 2 a 2 no de volta, garantindo a classificação. Mais tarde, naquele ano, os gaúchos levantaram a taça da competição.

Villasanti segue sendo um dos pilares da equipe Tricolor (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Grêmio e Corinthians entram em campo na noite desta quarta-feira, a partir das 21h30, no Couto Pereira. Após um empate no jogo de ida, quem vencer avança para as quartas de final. Já uma nova igualdade no placar leva a decisão aos pênaltis.