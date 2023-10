Apesar do golaço de Gerson, o Corinthians se aproveitou da bobeada do Flamengo e buscou o empate, encerrando a partida em 1 a 1. Com o resultado, o Timão chegou aos 31 pontos, subindo para a 12ª colocação na tabela. O Flamengo, por sua vez, tem 44 pontos e está na quinta posição. Agora, as equipes terão a paralisação da Data-Fifa para se organizar e, no retorno, buscar uma volta por cima no Brasileirão. A bola volta a rolar no dia 18 de outubro.