Fluminense-PI e Fortaleza se enfrentam neste domingo (3), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI, pela primeira fase da Copa do Brasil. O vencedor do duelo avança para a próxima fase da competição nacional e vai enfrentar o Retrô. A transmissão da partida será por conta de SporTV e Premiere.