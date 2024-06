Pochettino, jogador do Fortalez,a lamenta durante partida contra o CRB na Arena Castelão pela Copa Do Nordeste 2024. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 16:44 • Rio de Janeiro, (RJ)

CRB e Fortaleza se enfrentam neste domingo (9), às 16h30, no estádio Rei Pelé (AL), pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste. O Leão do Pici tem a vantagem por dois gols e o CRB precisa buscar o resultado para impedir o tri do Tricolor. Além da vantagem no placar, o Fortaleza tem uma certeza: seu prêmio será maior que o do Galo de Campina.

Na Copa do Nordeste, o pagamento que os clubes recebem é de acordo com o pote que eles saíram na fase de grupos. O Fortaleza saiu do porte 1, ao lado de Ceará, Bahia e Sport, e garantirá R$ 3,36 milhões. Já o CRB, que integrava o pote 2, com Náutico, Vitória e ABC, ficará com R$ 2,52 milhões,

Somando todas as fases, da preliminar à decisão, a Copa do Nordeste de 2024 vai distribuir R$ 48,9 milhões em cotas e premiações aos clubes. O valor representa um aumento perto de 15% em relação à edição anterior, quando foram repassados R$ 42 milhões.

Rosseto, jogador do Fortaleza, durante partida contra o CRB na Arena Castelão pela Copa Do Nordeste 2024. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Na fase seguinte, os dois clubes receberam o mesmo valor. A classificação às quartas de final rendeu R$ 524 mil, e para as semis, mais R$ 733 mil. Com isso, mesmo que o Fortaleza perca a final para o CRB, o Tricolor terá recebido uma premiação maior.

CRB e Fortaleza já se enfrentaram em 33 jogos na história, com 14 vitórias do Laion, 11 empates e oito vitórias do CRB. Com uma necessidade de vencer por três gols, o Galo conseguiu esse placar apenas uma vez na história, há 10 anos, no Rei Pelé.

💰 SAIBA MAIS DETALHES SOBRE A PREMIAÇÃO DA COPA DO NORDESTE 2024:



Fases preliminares

Fase Pré 1: R$ 125 mil (8 eliminados)

R$ 125 mil (8 eliminados) Fase Pré 2: R$ 185 mil (4 eliminados)

Fase de grupos

Pote 1: Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport | R$ 3,36 milhões

Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport | R$ 3,36 milhões Pote 2: Náutico, CRB, Vitória e ABC | R$ 2,52 milhões

Náutico, CRB, Vitória e ABC | R$ 2,52 milhões Pote 3: Botafogo-PB, América-RN, Altos e Juazeirense | R$ 1,99 milhão

Botafogo-PB, América-RN, Altos e Juazeirense | R$ 1,99 milhão Pote 4: Treze, Itabaiana, River-PI e Maranhão | R$ 1,26 milhão

Mata-mata