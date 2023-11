O RB Bragantino visitou o Goiás no Estádio da Serrinha e venceu por 2 a 0, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Massa Bruta entra na briga pelo título com Botafogo e Palmeiras, já o Esmeraldino se complica e agora ocupa a 18ª colocação. Os gols da partida foram marcados por Thiago Borbas e Talisson.