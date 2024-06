Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e horário do jogo pelo Brasileirão

(Foto: Arte / Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 16:00 • Rio de Janeiro

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), no clássico pela 11ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h, no Maracanã (RJ). O jogo terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), do Premiere (clique aqui, assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis, e conta com o Tempo Real do Lance!.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Fluminense com o Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

Brasileirão - 11ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de junho de 2024, às 16h

📍 Local: Marcanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Guga, Antônio Carlos, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Paulo Henrique Ganso; Douglas Costa, John Kennedy e Cano.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.