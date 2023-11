No último dia 4 de novembro, o Tricolor conquistou a Libertadores com uma vitória por 2 a 1 sobre o Boca Juniors, o que rendeu ao Time de Guerreiros uma vaga no Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro. Por outro lado, o Soberano venceu a Copa do Brasil sobre o Flamengo e está classificado para a próxima edição da principal competição continental.