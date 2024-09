Tite define substituto de Pedro, mas segue com incógnitas no Flamengo; veja provável escalação

Tite definiu substituto de Pedro no Flamengo, mas segue com algumas dúvidas para duelo com Bahia (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 04:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Flamengo, Tite definiu Bruno Henrique como substituto de Pedro para encarar o Bahia, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Retornando de lesão, Gabigol treinou com a equipe reserva.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

No entanto, o comandante segue com algumas dúvidas com relação a escalação, principalmente em relação a atletas que estão voltando da Data Fifa. Fabrício Bruno, que não entrou em campo pelo Brasil, e Gerson, que jogou poucos minutos, serão titulares.

Ainda assim, Pulgar e Varela, que foram titulares e atuaram durante os 90 minutos por suas seleções, talvez sejam poupados. No meio, Tite pode optar pela entrada de Allan, enquanto Wesley jogaria na lateral-direita. Os estrangeiros serão reavaliados pela equipe médica do Flamengo.

Com isso, o Rubro-Negro deve ir a campo com Matheus Cunha, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar (Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique. Arrascaeta está de volta após cumprir tratamento devido a uma lesão muscular.

Na lateral-esquerda, Alex Sandro está apto a jogar na Copa do Brasil, mas não inicia a partida, uma vez que não atua há mais de três meses. O jogador está fazendo uma espécie de mini pré-temporada para entrar em campo com ritmo de jogo.