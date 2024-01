A reclamação do Vasco questionando a arbitragem de Tarcizo Pinheiro Caetano, no empate em 2 a 2 com o Bangu, surtiu efeito e a partir da 6ª rodada do Campeonato Carioca, todos os jogos dos times grandes terá VAR (arbitragem de vídeo). O Cruz-Maltino reforçou esse pedido em reunião na Ferj, nesta segunda-feira (29), e teve a reinvidicação atendida.