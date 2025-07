Apesar do empate amargo no Barradão, o torcedor do Vitória ganhou mais um "reforço" para o ataque na partida contra o Sport, na última quarta-feira. Depois de quase quatro meses longe dos gramados e poucas oportunidades com Thiago Carpini, o meia-atacante Felipe Cardoso entrou no intervalo e fez sua segunda partida com a camisa vermelha e preta. Fora dos planos antes da chegada de Carille, ele renovou o contrato até 2026 e ganha novo gás na briga por uma vaga no time.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Felipe Cardoso foi acionado por Carille na volta do intervalo para substituir Lucas Braga - que não foi bem - e participou dos 45 minutos finais do jogo maluco contra o Sport, que terminou em 2 a 2. Felipe foi ativo em várias jogadas de ataque do Vitória, mas errou em algumas tomadas de decisão, o que é normal para um atleta que ainda busca retomar o ritmo e a confiança.

Vale lembrar que ele só tinha jogado por 23 minutos desde sua chegada ao clube, no empate por 1 a 1 contra o Moto Club, no dia 26 de março, pela sétima e última roodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Vitória já estava classificado e entrou com um time alternativo, com muitos garotos da base. Nem o próprio Carpini viajou para comandar a equipe.

continua após a publicidade

De volta aos gramados, ele comentou sua reestreia pelo Vitória em entrevista depois do empate contra o Sport.

— Estou bastante tempo sem atuar, mas pouco a pouco vou ganhando fôlego de novo. Estou feliz, infelizmente o time não saiu com a vitória, poderia estar mais feliz agora. Aos poucos vou trabalhando para ganhar o meu espaço — disse em entrevista à Rádio Itapoan.

De escanteado a renovado com o Vitória

Felipe Cardoso renovou com o Vitória até 2026 (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Para além dessa oportunidade única contra o Moto Club, Felipe Cardoso raramente era relacionado para os jogos do Vitória sob o comando de Thiago Carpini. Ele só passou a frequentar mais o banco de reservas na reta final do trabalho do treinador. Ao todo, o meia-atacante foi convocado cinco vezes: Atlético de Alagoinhas, Juventude, Universidad Católica, Corinthians e Cruzeiro.

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva depois da derrota para o Santos, no Barradão, pela 10ª rodada da Série A, Thiago Carpini explicou a situação do jogador.

— Nós observamos o Felipe, eu também participei do processo de monitoramento do estadual. Ele é um jovem talento em formação, mas um atleta que talvez tenha se assustado um pouco quando chegou no Vitória. Ele não performou aqui o que vinha fazendo no Atlético de Alagoinhas. Ele ainda não foi aquilo que a gente imaginava. É um jovem a ser desenvolvido, tem suas qualidades. Mas eu estou no dia a dia e sei que o que vai resolver nossos problemas não é o Felipe — detalhou.

Mas, sob o comando de Fábio Carille, ele ganhou novo fôlego, renovou o contrato até o final de 2026 e só ficou fora da relação no jogo contra o Internacional, o primeiro da era Carille no Vitória. Pelo visto, o Rubro-Negro ganhou mais uma opção concreta para o ataque nesta temporada.

— Não consigo responder sobre o que o Carpini pensava. Posso falar dos dias que estou aqui. Ele vem treinando bem, assim como outros atletas. A partir da semana que vem, com mais tempo para treinar, vou conseguir observar melhor todo o grupo. Outros jogadores têm me surpreendido, inclusive da base. Mas não posso dizer o que se passava na cabeça do treinador anterior. No meu período aqui, ele tem se dedicado e treinado muito bem — destacou Carille depois do empate contra o Sport.