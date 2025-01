Atualmente no PAOK, da Grécia, o volante Tiemoué Bakayoko entrou na mira do mercado da bola do Brasil. De acordo com a apuração do portal "PAOK24" e confirmado pelo "ge", o Sport tenta a contratação do francês, que já defendeu Milan e Chelsea, além de outros clubes europeus.

A proposta que foi apresentada a Bakayoko, de dois anos de contrato e um salário atrativo, foi aceita pelo jogador. As partes já estão alinhadas e faltam apenas detalhes para fechar a contratação. A diretoria deseja contratar um volante devido à escassez no elenco.

A expectativa do Sport é de que o desfecho positivo ocorra neste fim de semana. Bakayoko tem contrato com o PAOK até junho deste ano e já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe.

Além disso, as informações que circulam na imprensa da Grécia é que os dirigentes do PAOK não são contra a negociação do volante, inclusive, estariam buscando um novo rumo para o francês.

Cria da base do Rennes, Bakayoko fez toda sua base na seleção francesa, entre 2010 e 2017, quando foi promovido à seleção principal. À época, entrou em campo em apenas uma partida da França em um amistoso contra a Espanha.

Em 2013, subiu para o profissional do Rennes, transferindo-se para o Monaco no ano seguinte, onde ficou até 2017. Em seguida, foi para o Chelsea e permaneceu até 2023. No entanto, entre 2018 e 2023 foi emprestado algumas vezes para Milan, Monaco, Napoli e Milan novamente, respectivamente.

Ao fim do vínculo, Bakayoko foi para o Lorient, onde permaneceu até 2024, quando acertou sua ida ao PAOK, da Grécia. No time grego, entrou em campo em oito partidas.