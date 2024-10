Ex-Flamengo tem maior salário e menor minutagem em time da Europa: ‘Negócio desastroso’

Andreas Pereira e Kenedy comemoram gol pelo Flamengo — (Foto: André Durão)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 15:40 • Rio de Janeiro

Kenedy, ex-Flamengo, vive momento ruim no Real Valladolid, da Espanha. O jogador brasileiro, de 28 anos, participou de apenas um jogo na atual temporada, com somente quatro minutos em campo, menor minutagem dentre todos os jogadores do elenco do clube espanhol, que é comandado por Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro.



Kenedy deixou o Flamengo com um gol, uma asistência e nenhum título (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

O atacante assinou em 2022 um contrato de cinco temporadas com o clube espanhol, que pertence a Ronaldo Fenômeno, após o fim de seu vínculo com o Chelsea. De acordo com o jornal As, da Espanha, o negócio foi financeiramente "desastroso" para o Valladolid, que disputou a segunda divisão na temporada passada e teve faturamento reduzido drasticamente.



A publicação afirma que Kenedy tem o maior salário do elenco, o que complicou uma tentativa de empréstimo, já que o baixo desempenho não justificaria o valor. Próximo da metade do contrato do atleta com o Valladolid, Pezzolano afirmou que "é mais um jogador do clube e temos que recuperá-lo".

Revelado pelo Fluminense, Kenedy foi comprado pelo Chelsea em 2015, por 8 milhões de euros (R$ 31 milhões na época). Nunca se firmou na equipe inglesa, onde entrou em campo 30 vezes em sete anos. No período, rodou em seis empréstimos, incluindo passagem pelo Flamengo, em 2021. Há pouco mais de dois anos no Valladolid, fez 42 jogos e apenas dois gols.