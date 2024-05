Entenda o regulamento da Taça Santos Dumont e saiba a classificação do América-RJ na Série A2 do Carioca

América-RJ, de Romário, conquistou vitória na Taça Santos Dumont e busca acesso para a elite do futebol carioca (Wandré Silva/América FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/05/2024 - 19:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a vitória na estreia da Taça Santos Dumont, o América-RJ ocupa a liderança parcial ao lado do Maricá. Com isso, os Encarnados dão um passo em busca de uma vaga na elite do futebol do Rio de Janeiro.

REGULAMENTO

A Taça Santos Dumont conta com 12 times que se enfrentam em turno único de pontos corridos. Os quatro primeiros colocados se classificam para a semifinal em busca de uma única vaga na elite do Campeonato Carioca.

Por outro lado, os dois últimos colocados serão rebaixados para o terceiro escalão do estadual do Rio de Janeiro.

A semifinal será disputada em jogos de ida e volta, e os confrontos serão realizados entre o 1º colocado x 4º colocado e 2º colocado x 3º colocado. Em caso de igualdade no marcados, os clubes com as maiores pontuações nos pontos corridos da Taça Santos Dumont se classificam para a decisão.

Assim como na fase anterior, a final será disputada em duas partidas, e o vencedor conquistará uma vaga na elite do Campeonato Carioca. Em caso de empate no agregado, o duelo será decidido na disputa por pênaltis.

CLUBES TRADICIONAIS

Além do América-RJ, a Taça Santos Dumont conta com clubes tradicionais no cenário do futebol do Rio de Janeiro. Americano, Audax-RJ, que foi rebaixado na última Taça Guanabara, , Cabofriense, Duque de Caxias, Olaria e Resende estão entre as equipes mais conhecidas.

Por outro lado, Araruama, Artsul, Maricá, Petrópolis e Serrano-RJ também participam da competição que forma o segundo escalão carioca.