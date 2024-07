Entenda o que está em jogo no clássico entre Palmeiras e Corinthians

Equipes se enfrentam no Allianz Parque (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (1º), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em momentos distintos na temporada.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Apesar do resultado adverso contra o Fortaleza, a equipe comandada por Abel Ferreira está no G-4 do Brasileirão e pode terminar a décima terceira rodada na vice-liderança. O Timão, por sua vez, possui menos pontos que partidas na competição e está na zona de rebaixamento. Uma derrota, inclusive, pode marcar o fim da passagem de António Oliveira no clube.

COMO CHEGA O PALMEIRAS

O Palmeiras vem de derrota para o Fortaleza na última rodada, por 3 a 0, um dos piores resultados da ‘Era Abel Ferreira’. Com dúvidas na escalação devido aos desfalques por lesões e Copa América, a equipe busca reencontrar o rumo após o “baque”.

Além disso, o Palmeiras precisa vencer para não ver o Flamengo disparar na liderança do Brasileirão. Na última rodada, o Rubro-Negro perdeu para o Juventude, e o Verdão poderia ter assumido a ponta da tabela, mas também acabou derrotado. Depois de bater o Cruzeiro, o time carioca soma 27 pontos, e o Alviverde (4º) acumula 23.

O clássico contra o Corinthians também significa uma oportunidade do Palmeiras se redimir do resultado do Paulistão. Após jogar melhor e construir vantagem de 2 a 0 diante do rival, a equipe cedeu empate nos acréscimos do segundo tempo, com um jogador a mais. A partida ficou marcada para os palmeirenses e gerou um princípio de contestações no clube. Uma vitória nesta segunda (1º) também é a chance do Verdão “afundar” o Timão.

Estêvão será titular do Palmeiras na partida contra o Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

COMO CHEGA O CORITHIANS

Após o empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na Neo Química Arena, o Corinthians completou oito jogos sem vitórias no Brasileirão. Ao todo, o Timão possui apenas nove pontos e está na zona de rebaixamento da competição.

Pressionado no cargo, António Oliveira promoverá mudanças na escalação do Corinthians, que busca vencer no Allianz Parque após cinco anos. A tendência é que o treinador português deixe o comando técnico do clube em caso de derrota nesta segunda-feira (1º).

Uma vitória contra o rival, no entanto, livra o time da zona de descendo à Série B. Ademais, evita que o Palmeiras passe Bahia e Botafogo na tabela de classificação e assuma a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.