Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 30/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

As três últimas grandes revelações do futebol brasileiro são Endrick, do Palmeiras, Neymar, ex-Santos, e Vinícius Júnior, cria do Flamengo. O trio fez sucesso ainda em solo nacional antes de trilhar a carreira pela Europa e soma estatísticas positivas.

Endrick fará seu último jogo com a camisa do Palmeiras nesta quinta-feira (30), no Allianz Parque, e ainda pode melhorar seus números. O adversário será o San Lorenzo, da Argentina, pela Libertadores.

Endrick vai deixar o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

ENDRICK

Uma das maiores revelações da história do Palmeiras, Endrick estreou pelo profissional com apenas 16 anos e teve transferência acertada para o Real Madrid ainda com 17. Ele completa 18 em 21 de julho, mas se mudará à Espanha antes porque está convocado pela Seleção Brasileira para disputa da Copa América e não joga mais pelo Verdão.

Números de Endrick até deixar o Palmeiras, ainda com 17 anos

81 partidas

21 gols

2 assistências

Endrick, inclusive, soma convocações e dois gols pela Seleção Brasileira principal, o que Neymar e Vini não tiveram com a mesma idade.

NEYMAR

Excessão entre as joias brasileiras vendidas à Europa, Neymar passou cinco temporadas no Santos antes de ir para o Barcelona. Em 2009, ele fez sua estreia como profissional, passou a maior parte da temporada com 17 anos e completou 18 em fevereiro de 2010.

Números de Neymar até completar 18 anos, em fevereiro de 2010

54 partidas

20 gols

9 assistências (até 2009)

Neymar com a camisa do Santos (Foto: Nacho Doce/Arquivo Lance!)

VINI JR.

Endrick seguiu os passos de Vini. A revelação do Flamengo também acertou transferência para o Real Madrid e se mudou quando estava prestes a completar 18 anos.

Números de Vini até deixar o Flamengo, ainda com 17 anos

69 partidas

14 gols

5 assistências

Vini no Mengão (Foto: Divulgação)