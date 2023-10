NOVORIZONTINO X TOMBENSE

Com o apoio da torcida, o Novorizontino começou a partida indo para cima. Nos 20 minutos iniciais, o time teve duas boas oportunidades com Douglas Baggio, mas não conseguiu aproveitar. O Tombense assustou aos 35, com Fernandão, mas o goleiro Jordi fez a defesa. No segundo tempo, os times seguiram no 0 a 0. Com o resultado, o Novorizontino agora é o quinto colocado, com 53 pontos, já o Tombense segue no Z-4, na 18ª colocação da Série B.