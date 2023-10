No jogo de volta das oitavas de final da Libertadores 2018, disputado no Mineirão, a situação se inverteu, e o Flamengo venceu o confronto por 1 a 0, com gol de Léo Duarte. Pelo placar agregado, o Cruzeiro eliminou o Rubro-Negro e garantiu a classificação para as quartas de final do torneio continental.