Diante disso, ele entende que um dos pontos com importante colaboração para o seu crescimento foi o ambiente encontrado no clube do ABC paulista:



- Graças a Deus, tenho ajudado a equipe. O grupo é unido e facilita para que as coisas aconteçam. Estou muito feliz pelo nosso rendimento nos últimos jogos.



Formado em Cotia, o atleta atuou por dez anos na base do São Paulo. Com isso, ele teve a oportunidade de atuar com grandes nomes do futebol brasileiro e mundial como Rodrigo Caio, Casemiro, Diego Carlos, dentre outros.



- O São Paulo possui uma estrutura de ponta, o que facilitou muito para o meu desenvolvimento como atleta. Tive uma passagem importante lá e essa experiência me ajuda por onde eu passo. Aqui, no Santo André, não tem sido diferente - concluiu.