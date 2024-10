(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Publicada em 30/10/2024

As possíveis conquistas de clubes brasileiros na Copa Libertadores e na Copa Sul-Americana desta temporada pode encher de asteriscos a tabela do Campeonato Brasileiro no que se refere às faixas de classificação para as competições da Conmebol do ano que vem.

O Campeonato Brasileiro reserva vagas na fase de grupos da Libertadores para os quatro primeiros colocados (G4), além do campeão da Copa do Brasil; e na fase preliminar para quinto e sexto lugares. Mas para 2025, o Brasil pode contar com até nove times na Libertadores, sendo sete na fase de grupos e dois na pré. Veja como cada time pode influenciar na tabela e nas faixas de classificação.

Atlético-MG (Libertadores e Copa do Brasil)

O Atlético-MG venceu o River Plate na última terça (29) e é finalista da Libertadores 2024, além de ocupar a 10° posição no Campeonato Brasileiro. Caso o Galo conquiste o campeonato, ele garante sua vaga para a próxima temporada da Libertadores e abre uma para o 13° lugar na Copa Sul-Americana (os clubes que disputam Libertadores não jogam Sul-Americana).

E se o Galo fizer dobradinha com Libertadores e Copa do Brasil, ocupando o que seriam duas vagas na fase de grupos, o G4 do Brasileirão vira G5, e consequentemente, sexto e sétimo lugares vão para a fase pré-Libertadores; e 14º colocado vai para a Sul-Americana.

Títulos de Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Atlético-MG reconfiguram a classificação para 2025 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Botafogo (Libertadores)

O Botafogo é o atual líder do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Penãrol nesta quarta (30) por vaga na final da Libertadores 2024. Se a equipe carioca passar pelos argentinos e vencer o Galo, terá classificação automática para a próxima temporada e dará a oportunidade para o quinto colocado do Brasileirão (na tabela atual seria o Internacional) de se classificar sem passar pela fase de qualificatórias da Copa Libertadores 2025. E o 13º colocado garantiria vaga na Copa Sul-Americana.

Corinthians (Copa Sul-Americana)

O Corinthians ocupa a 15° posição no Brasileirão e enfrenta o Racing nesta quinta (31) na semifinal da Sul-Americana, o título é a única salvação do clube de classificar para campeonatos no próximo ano. Se o Timão for campeão Sul-Americano ele garante uma vaga automaticamente para a Libertadores 2025 e para a Copa do Brasil, mas não vai "liberar" outra vaga para a Sul-Americana devido sua posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro (Copa Sul-Americana)

O Cruzeiro enfrenta o Lanús nesta quarta-feira (30) pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana e ocupa o 8° lugar na tabela do Brasileirão, portanto já teria vaga garantida para a Sula 2025. Caso o clube de minas consiga o título nesta temporada, ele já terá vaga automática para o ano que vem e uma nova será aberta para o 13° colocado (na tabela atual seria o Fluminense). A Raposa já esta classificada para a Copa do Brasil 2025.

Flamengo (Copa do Brasil)

Se o Flamengo conquistar o seu quinto título da Copa do Brasil se e mantiver na quarta posição na classificação do Brasileirão, o G4 vai virar G5, ou seja o quinto entra na fase de grupos da Libertadores 2025. Consequentemente, o 13º vai para a Copa Sul-Americana.

Se o Rubro-Negro conquistar a Copa do Brasil, e o Botafogo levar a Libertadores, estando os dois no G4 do Brasileiro, quinto e sexto colocados do Brasileirão entrarão direto na fase de grupos da Libertadores. Desta forma, sétimo e oitavo vão para a pré-Libertadores.