Doval, Júnior, Cruyff, camisas negras e as pioneiras do futebol feminino no Brasil têm encontro marcado no Cinefoot

Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 08:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Único festival de cinema de futebol do Brasil e pioneiro na América Latina, o Cinefoot realiza sua 14ª edição de 25 a 30 deste mês, no Rio de Janeiro, com 51 filmes e entrada franca. E Johan Cruyff, eterno camisa 14 da Holanda, será o homenageado em alusão ao número do evento. Além disso, o festival vai celebrar o cineasta Pedro Asbeg, as pioneiras do futebol feminino no Brasil e o centenário dos Camisas Negras e da Resposta Histórica, que fizeram história no Vasco com sua luta antirracista. A abertura ficará por conta da projeção de “Doval: o gringo mais carioca do futebol” e o encerramento será feito com a exibição de “A turma do Maestro Júnior”.

A programação do Cinefoot mantém o perfil de pluralidade e diversidade, abrigando os mais variados olhares sobre o futebol presentes em produções vindas de diversos países. Dos 51 títulos que integram a programação, 35 são brasileiros e 16 internacionais – oriundos de Itália, Espanha, Alemanha, Chile, Estados Unidos, Irã e Suíça, além de três coproduções: Argentina/Espanha, Croácia/ Alemanha e Brasil/Egito.

O Cinefoot entra em campo em quatro espaços de exibição: Estação Net Botafogo, Estação Net Rio, CCJF-Centro Cultural Justiça Federal e Cine Teatro Eduardo Coutinho Biblioteca Parque de Manguinhos. Além das exibições presenciais, o festival disponibiliza uma programação especial no formato virtual, através do canal do YouTube do Cinefoot.

FILME DE ABERTURA:

25/04, às 20h30, Estação Net Botafogo.

Rua Voluntários da Pátria, 88 - Botafogo

“DOVAL: O GRINGO MAIS CARIOCA DO FUTEBOL”

Direção: Sérgio Rossini e Federico Bardini

A breve vida do argentino mais querido da história do Brasil: o jogador de futebol Horácio Narciso Doval, que no Rio se tornou ídolo de dois clubes rivais, Flamengo e Fluminense, repetindo o feito na Argentina, atuando pelo San Lorenzo e Huracan. Doval também fazia sucesso fora de campo desfilando sua beleza e simpatia em Ipanema.

FILME DE ENCERRAMENTO:

30/04, às 20h30, Estação Net Rio

Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo

“A TURMA DO MAESTRO JUNIOR”

Direção: Daniel Furiati Sroulevich

O Rei está posto! Viva o novo Rei! Em 1989, após o pedido do seu filho, Junior volta ao Flamengo e recebe o bastão de Zico, que faz sua despedida. Com um clube em crise, uma molecada genial e geniosa, e a ajuda de novos companheiros, o ‘Maestro’ rege o Fla para a conquista de todos os títulos nacionais possíveis.

HOMENAGENS:

A galeria de homenagens do CINEFOOT 14 terá a seguinte escalação:

JOHAN CRUYFF

Na sua edição número 14, o CINEFOOT vai destacar o legado e a genialidade do maior camisa 14 de todos os tempos: Johan Cruyjff.

Com apoio do Consulado Geral do Reino dos Países Baixos no Rio de Janeiro, o CINEFOOT leva ao público o filme “A ÚLTIMA PARTIDA”, Direção de Jordi Marcos, que conta com depoimentos de Josep Guardiola, Xavi Hernandez, Jordi Cruyff, Josep Carreras, dentre outros protagonistas que vivenciaram a era Cruyff.

28/04, às 18h30, Estação Net Rio

PEDRO ASBEG

Pela sua trajetória com mais de 25 anos de experiência na produção audiovisual e atuação destacada no campo do cinema futeboleiro, Pedro Asbeg recebe a “Honraria Futebol Arte” do CINEFOOT 14.

Diretor e editor de um seleto conjunto de documentários, Pedro Asbeg é formado pela University of Westminster de Londres, tendo já colaborado em conteúdos para Netflix, HBO, Globoplay, Canal Brasil, ESPN, GNT, Multishow, Space e Al Jazeera, entre outros canais e plataformas.

É multicampeão do CINEFOOT, recebendo a láurea máxima do festival em três edições. Dentre seus filmes sobre futebol estão filmes como “DEMOCRACIA EM PRETO E BRANCO”, “GERALDINOS”, "DOGÃO CALABRESA", "UNIDO VENCERÁS", “SOM DAS TORCIDAS”, “O DEUS DA RAÇA”, “CARTA AO MAGRÃO”, “ONDE ESTIVER, ESTAREI” e, mais recentemente, “O NINHO: FUTEBOL E TRAGÉDIA”.

29/04, às 20h30, Estação Net Rio

LUCY ALVES

Lucy Alves integra a galeria das pioneiras do futebol feminino no Brasil, marcando presença na primeira Seleção Brasileira, que disputou o Torneio Mundial Experimental da FIFA, em 1988, na China. Lucy foi a primeira jogadora brasileira jogar no exterior, radicando-se na Itália.

Para homenagear Lucy Alves, que receberá a “Honraria Gol de Placa”, será exibido o documentário italiano “LUCY – O DESTINO DE UMA PIONEIRA”, com Direção de Roberto Pili.

27/04, às 18h30, Estação Net Rio

PIONEIRAS DO FUTEBOL FEMININO BRASILEIRO

A resiliência, história e luta das pioneiras do futebol feminino brasileiro, modalidade proibida por mais de quatro décadas no Brasil, ganham foco na homenagem do CINEFOOT-14. Estas desbravadoras marcam presença na sessão especial dedicada a elas para receber a “Honraria Gol de Placa”, com a exibição de “AS PRIMEIRAS”, Direção de Adriana Yañez.

O documentário retrata a vida destas mulheres que vivem nos subúrbios do Rio de Janeiro, estão perto dos 60 anos e guardam um passado comum: são a base da primeira seleção feminina de futebol do Brasil.

27/04, às 20h30, Estação Net Rio

ROBERTO DINAMITE, CAMISAS NEGRAS, RESPOSTA HISTÓRICA

Ao longo da sua história centenária, o C.R.Vasco da Gama sagrou-se campeão em várias jornadas. Porém, as conquistas obtidas além das quatro linhas da disputa futebolística, são glórias consagradas pela contribuição à sociedade e merecem o devido reconhecimento.

Em 1923, o lendário time dos CAMISAS NEGRAS fez história conquistando o primeiro título estadual do C.R.Vasco da Gama. O time composto por negros, operários e suburbanos, alcança a glória derrotando todo o cenário adverso imposto pelos clubes rivais.

Já em 1924, a RESPOSTA HISTÓRICA, documento no qual o C.R.Vasco da Gama comunica que se recusaria a disputar a divisão principal do Rio de Janeiro sem seus jogadores negros, exigência que havia sido imposta pelos dirigentes da época, reafirma o papel do cruzmaltino na luta contra o racismo no esporte brasileiro.

Roberto Dinamite, ídolo eterno do C.R.Vasco da Gama, será homenageado nesta sessão, na qual serão exibidos os filmes “CAMISAS NEGRAS UMA JORNADA HISTÓRICA”, Coordenação de Thais Vieira, “A FORÇA DO GIGANTE”, Direção de Marco Antonio Rocha, além de um vídeo-homenagem do Museu da Pelada ao ídolo Roberto Dinamite.

26/04, às 20h30, Estação Net Rio

ACESSIBILIDADE:

A exemplo das edições anteriores o CINEFOOT disponibiliza uma programação com recursos de acessibilidade (Legenda Descritiva / Audiodescrição / Libras), com vistas a promover o acesso de pessoas com deficiência ao festival.

26/04 a 28/04, CCJF-Centro Cultural Justiça Federal

ATIVIDADES PARALELAS

Além das exibições, a programação do CINEFOOT apresenta atividades paralelas como a consagrada Mesa-Redonda, que reúne bate-papos com convidados, a ação formativa “Oficina Audiovisual para Jovens” e a aguardada Masterclass, encontro com cineasta homenageado.

MASTERCLASS

POR DENTRO DO ESQUEMA TÁTICO. 90 MINUTOS COM PEDRO ASBEG.

O CINEFOOT 14 convida o diretor e editor Pedro Asbeg para desvendar o esquema tático das suas produções futebolísticas, através de uma Masterclass com duração de uma partida de futebol, 90 minutos.

Pedro Asbeg, homenageado pelo CINEFOOT 14, é um colecionador de troféus do festival e tem na sua trajetória os filmes “DEMOCRACIA EM PRETO E BRANCO”, “GERALDINOS”, "DOGÃO CALABRESA", "UNIDO VENCERÁS", “SOM DAS TORCIDAS”, “O DEUS DA RAÇA”, “CARTA AO MAGRÃO”, “ONDE ESTIVER, ESTAREI”, “NINHO: FUTEBOL E TRAGÉDIA”.

MESA-REDONDA CINEFOOT / DEBATES

A MESA-REDONDA CINEFOOT destaca três temas que merecem abordagem especial e será disponibilizada através do Canal do Youtube do Cinefoot: YOUTUBE.COM/CINEFOOT

1) GENIALIDADE E LEGADO DE JOHAN CRUYFF.

2) AS PIONEIRAS DO FUTEBOL FEMININO BRASILEIRO.

3) CAMISAS NEGRAS, UMA MARCO ANTIRRACISTA.

FORMAÇÃO: OFICINA DE INICIAÇÃO AUDIOVISUAL PARA JOVENS

Com a coordenação de Thais Vieira, educadora e realizadora do documentário “CAMISAS NEGRAS UMA JORNADA HISTÓRICA”, a tradicional oficina de iniciação audiovisual voltada para o público jovem do CINEFOOT, será disponibilizada aos participantes de forma gratuita.

PREMIAÇÃO DO CINEFOOT 14:

Na sua edição número 14, o CINEFOOT lança um novo prêmio, o TROFÉU MUSEU DA PELADA, que será destinado ao filme mais conectado com a irreverência, fantasia e valorização da memória do futebol.

Taça Cinefoot de Melhor Longa-Metragem

Taça Cinefoot de Melhor Curta-Metragem

Medalha de Prata: 2˚Lugar na categoria Longa-metragem

Medalha de Prata: 2˚Lugar na categoria Curta-metragem

Medalha de Bronze: 3˚Lugar na categoria Longa-metragem

Medalha de Bronze: 3˚Lugar na categoria Curta-metragem

Troféu JOÃO SALDANHA

Troféu REDAÇÃO AM

Troféu MUSEU DA PELADA

A CONVOCAÇÃO GERAL DO CINEFOOT 14:

Esta é a relação geral dos filmes convocados para as integrar a programação do CINEFOOT 14, nos quatro espaços de exibição.

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO

Rua Voluntários da Pátria, 88 – Botafogo

FILME DE ABERTURA:

25/04, às 20h30.

“DOVAL: O GRINGO MAIS CARIOCA DO FUTEBOL”

Direção: Sérgio Rossini e Federico Bardini

ESTAÇÃO NET RIO

Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo

FILME DE ENCERRAMENTO:

30/04, às 20h30.

“A TURMA DO MAESTRO JUNIOR”

Direção: Daniel Furiati Sroulevich

MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL DE LONGAS-METRAGENS:

AMILTON MELO - ÍDOLO DE TODOS. Dir. Ciro Câmara e Vinicius Augusto Bozzo (Brasil)

A ÚLTIMA PARTIDA. Dir. Jordi Marcos (Espanha)

AS PRIMEIRAS. Dir. Adriana Yañez (Brasil)

BOLA PRO ALTO! Dir. Cecília Lang (Brasil)

DIAMANTE. Dir. Georg Nonnenmacher, Ingo Haeb, Karin Berghammer (Alemanha/Áustria)

LUCY - O DESTINO DE UMA PIONEIRA. Dir. Roberto Pili (Itália)

MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS:

4/11: VITÓRIA E GLÓRIA ETERNA, FLUMINENSE! Dir. Lucas Costa, Marco Carvalho e Thiago

Salata (Brasil) Dir. Vuk Jevremovic (Croácia/Alemanha)

Salata (Brasil) CAMPOS CONQUISTADOS: A LUTA DAS MULHERES NA ARBITRAGEM BRASILEIRA DE FUTEBOL.

Dir. Jéssica Gomes (Brasil)

Dir. Jéssica Gomes (Brasil) CEMITÉRIO DE CARROS. Dir. Miguel Ángel Olivares (Espanha)

EMPATE ETERNO. Dir. Nicolás Cefarelli (Argentina/Espanha)

ESTRELAS DO DESERTO. Dir. Katherina Harder Sacre (Chile)

MAGRO DE AÇO. Dir. Renato Martins (Brasil)

MOKATTAM. Dir. Marco Antonio (Brasil/Egito)

POR TRÁS DO APITO. Dir. Angelo Martins (Brasil)

VOLVEIRÁN. Dir. Ángel Rodriguez (Espanha)

CCJF-CENTRO CULTURAL JUSTIÇA FEDERAL

Av. Rio Branco, 241 - Centro - Cinelândia

MOSTRA ESPECIAL E ACESSIBILIDADE:

RADAR, UM TIME! UMA NAÇÃO! Dir. Douglas Lima e Jefferson Rodrigues (Brasil) (LD-LEGENDA DESCRITIVA / AD-AUDIODESCRIÇÃO / LIBRAS)

A CULPA É DO NEYMAR. Dir. João Ademir (Brasil) (LD-LEGENDA DESCRITIVA / AD-AUDIODESCRIÇÃO / LIBRAS)

LOUISE. Dir. Amanda Gomes, Andressa Fernandes, Nathanael Cruz (Brasil) (LD-LEGENDA DESCRITIVA / AD-AUDIODESCRIÇÃO / LIBRAS)

FERMENTO. Dir. Carlos Eduardo Ceccon (Brasil) (AD-AUDIODESCRIÇÃO)

CAMISAS NEGRAS, UMA JORNADA HISTÓRICA. Coord. Thaís Vieira (Brasil) (LD-LEGENDA DESCRITIVA / AD-AUDIODESCRIÇÃO / LIBRAS)

GERALDINOS. Dir. Pedro Asbeg e Renato Martins (Brasil)

CAMISAS NEGRAS, OFICINA AUDIOVISUAL. Coord. Thaís Vieira (Brasil)

PELÉ: O REI DO DESCONHECIDO. Dir. Ernesto Rodrigues (Brasil) (LD-LEGENDA DESCRITIVA / LIBRAS)

FAZ UM C! Dir. Paulo China e Oscar Colombo

MIMO - O MILAGRE DE MILAGRES. Dir. Rafael Luis Azevedo (Brasil) LD-LEGENDA DESCRITIVA / LIBRAS)

DEMOCRACIA EM PRETO E BRANCO. Dir. Pedro Asbeg (Brasil)

CINE TEATRO EDUARDO COUTINHO / BIBLIOTECA PARQUE DE MANGUINHOS

Av. Dom Hélder Câmara, 1184 - Benfica

MOSTRA ESPECIAL E DENTE DE LEITE:

LOUISE. Dir. Amanda Gomes, Andressa Fernandes, Nathanael Cruz (Brasil)

GAÚCHOS CANARINHOS. Dir. Rene Goya Filho (Brasil)

A CULPA É DO NEYMAR. Dir. João Ademir (Brasil)

ZIMBÚ. Dir. Marcos Strassburger Souza (Brasil)

RONALDO. Dir. Jan Mettler (Suíça)

MOACYR BARBOSA. Dir. Emílio Domingos (Brasil)

DOIS PÉS ESQUERDOS. Dir. Isabella Salvetti (Itália)

O PRIMEIRO JOÃO. Dir. André Castelão (Brasil)

LEO. Dir. Moein Rooholamini (Irã)

MENINAS FALAM SOBRE FUTEBOL. Dir. Paola Sorrentino (Itália)

O GOLEIRO SOLITÁRIO. Dir. Andre Andreev (EUA)

RADAR, UM TIME! UMA NAÇÃO! Dir. Douglas Lima e Jefferson Rodrigues (Brasil)

MIMO - O MILAGRE DE MILAGRES. Dir. Rafael Luis Azevedo (Brasil)

BOCA DE FOGO. Dir. Luciano Pérez Fernández (Brasil)

DEMOCRACIA EM PRETO E BRANCO. Dir. Pedro Asbeg (Brasil)

GERALDINOS. Dir. Pedro Asbeg e Renato Martins (Brasil)

CINEFOOT ON-LINE

Programação disponível no canal do Youtube do CINEFOOT.

YOUTUBE.COM/CINEFOOT

ESPAÇOS DE EXIBIÇÃO:

(Entrada franca, sujeita à lotação da sala)

Estação Net Botafogo

Rua Voluntários da Pátria, 88 - Botafogo

Estação Net Rio

Rua Voluntários da Pátria, 35 - Botafogo

CCJF-Centro Cultural Justiça Federal

Av. Rio Branco, 241 - Cinelândia, Centro.

Cine Teatro Eduardo Coutinho Biblioteca Parque de Manguinhos

Av. Dom Hélder Câmara, 1184 - Benfica.