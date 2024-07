Dibu Martínez faz história, e Argentina avança às semifinais da Copa América

Martínez salvou a Argentina de novo! Foto de: CHARLY TRIBALLEAU / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 00:11 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 05/07/2024 - 01:26

Argentina e Equador se enfrentaram nesta quinta-feira (4), às 22h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston (EUA), em jogo válido pelas quartas de final da Copa América. Mesmo sem inspiração, os argentinos marcaram com Lisandro Martínez e venceram o primeiro tempo. No fim, Kevin Rodriguez empatou o jogo e levou a partida para os pênaltis.

A partida

Os equatorianos começaram a partida de maneira mais agressiva, principalmente com Sarmiento, Páez e Valencia. Mesmo assim, não conseguiram balançar as redes, o que é um vacilo que não pode acontecer contra a Argentina. Em um escanteio cobrado por Messi, Mac Allister desviou e Lisandro Martinez, de cabeça, abriu o marcador.

No segundo tempo, o jogo seguiu a mesma pegada. Agressiva, a Seleção do Equador conseguiu um pênalti, mas Enner Valencia jogou na trave, praticamente destruindo os sonhos de uma vaga equatoriana. Sorte do Equador, e de Valencia, que Yeboah colocou na cabeça de Kevin Rodriguez para empatar o confronto.

Nos pênaltis, Messi desperdiçou e foi salvo por Dibu Martínez, que defendeu duas cobranças!

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina 1 x 1 Equador ( 4 a 2)

Quartas de final - Copa América

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 4 de julho de 2024, às 22h (de Brasília)

📍 Local: NRG Stadium, em Houston, Texas (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay

🟨 Arbitragem: Andrés Matonte (árbitro); Nicolas Turán e Martín Soppi (auxiliares); Leodán González, Richard Trinidad e Christian Ferreyra (VAR)

⚽Gol: Lisandro Martinez.

⚽ESCALAÇÕES

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez e Nicolás Tagliafico; Ángel Di María, Rodrigo de Paul e Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martinez e Julián Álvarez

EQUADOR (Técnico: Félix Sánchez)

Alexander Domínguez; Ángelo Preciado, Félix Torres, William Pacho e Piero Hincapié; Alan Franco e Moisés Caicedo; John Yeboah, Kendry Páez e Jeremy Sarmiento; Enner Valencia.