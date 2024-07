Quartas de final da Euro: veja quando é, horários e onde assistir

Alemanha de Kroos tem um clássico nas quartas de final da Euro. Foto: INA FASSBENDER / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro

As quartas de final da Euro, disputada na Alemanha, estão definidas e serão disputadas na sexta e no sábado, nos horários das 13h e 16h (de Brasília). No último dia das oitavas de final, o destaque foi para a Holanda, que atropelou a Romênia.

As grandes favoritas à conquista da Eurocopa são a anfitriã Alemanha, a Espanha, a França e a Inglaterra. Holanda e Portugal têm bons times e podem complicar. Já Suíça e Turquia são azarões e correm por fora.

Quando serão as quartas de final da Euro e em quais horários

Sexta (5 de julho de 2024)

13h - Espanha x Alemanha - Globo, Sportv e Globoplay

16h - Portugal x França - CazéTV

Sábado (6 de julho de 2024)

13h - Inglaterra x Suíça - Globo, Sportv e Globoplay

16h - Holanda x Turquia - CazéTV

Onde assistir às quartas de final da Euro

Os quatro confrontos já foram definidos: Espanha x Alemanha e Inglaterra x Suíça ficam com transmissão de Globo, Sportv e Globoplay. Portugal x França e Holanda x Turquia ficam com a CazéTV.

Quem pega quem? Veja o chaveamento até a final da Eurocopa

Semifinal 1 (terça, 9 de julho, 16h)

Espanha-Alemanha x Portugal-França

Semifinal 2 (quarta, 9 de julho, 16h)

Inglaterra-Suíça x Holanda-Turquia

Histórico da Eurocopa

A Eurocopa, oficialmente conhecida como Campeonato Europeu de Futebol da UEFA, é a principal competição de seleções de futebol da Europa, realizada a cada quatro anos desde 1960. A primeira edição foi vencida pela União Soviética, que derrotou a Iugoslávia na final. Desde então, o torneio cresceu significativamente em prestígio e popularidade, atraindo as melhores seleções do continente. O torneio passou por várias expansões, começando com apenas quatro equipes nas primeiras edições, chegando a 24 seleções na edição de 2016.

Os principais campeões ao longo da história incluem a Alemanha e a Espanha, que compartilham o recorde de três títulos cada uma. A Alemanha venceu em 1972, 1980 e 1996, enquanto a Espanha conquistou os troféus em 1964, 2008 e 2012. A França também é destaque, com dois títulos, em 1984 e 2000, assim como a Itália, vencedora em 1968 e 2021. Holanda, Dinamarca e Grécia, Portugal, República Tcheca e Rússia (como União Soviética) venceram uma vez cada uma.