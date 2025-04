Botafogo x Capital-DF: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Ficha do jogo BOT CAP 3ª Fase Copa do Brasil Data e Hora Quarta-feira, 30 de abril de 2025, às 19h (de Brasília) Local Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ) Árbitro Lucas Casagrande (PR) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR) Var Diego Pombo Lopez Onde assistir

O Botafogo estreia nesta quarta-feira (30) na Copa do Brasil diante do Capital-DF. O jogo é válido pela terceira fase da competição e acontece a partir das 19h (de Brasília) no estádio Nilton Santos, no Rio. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O time carioca vem de uma grande vitória no clássico com o Fluminense. No sábado, o Botafogo venceu o tricolor por 2 a 0 pela sexta rodada do Brasileirão e afastou a crise que se instalava pela sequência de maus resultados.

O técnico Renato Paiva não deve promover muitas mudanças na equipe para o jogo com o Capital-DF. O Botafogo ainda procura ajustar o modelo de jogo, e um time muito diferente daquele que vem atuando pode atrapalhar a programação. Mas é bem provável que o técnico dê descanso a jogadores mais desgastados, bem como manter o revezamento de algumas das posições.

Uma das prováveis entradas é a do atacante Elias Manoel, que pode ser testado na vaga de Artur. Mastriani também pode começar jogando. E Patrick de Paula pode mais uma vez começar entre os titulares no meio-campo.

Botafogo's head coach Renato Alves gives instructions to Botafogo's forward #99 Igor Jesus during the Copa Libertadores group stage football match between Argentina's Estudiantes de La Plata and Brazil's Botafogo at the Jorge Luis Hirschi stadium in La Plata, Buenos Aires province, Argentina, on April 23, 2025. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Capital-DF pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CAPITAL-DF

3ª FASE - JOGO DE IDA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: Quarta-feira, 30 de abril de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR);

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Allan, Marlon Freitas e Patrick de Paula (Matheus Martins); Savarino, Igor Jesus (Mastriani) e Elias Manoel (Artur).

CAPITAL (Técnico: Roberto Fernandes)

Reynaldo; Lenon, Lucas Oliveira, Pedro Romano e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho, Erick Varão e Romarinho; Michael Quarcoo e Rikelmi.