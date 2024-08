Destaque do Audax Rio, Bruninho chama atenção no elenco em 2024

Bruninho é um dos destaques do Audax na Série A2 do Cariocão e da Copa Rio (Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 19:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Semifinalista do Cariocão A2, o Audax teve no meia Bruninho, de 23 anos, um dos grandes destaques na competição estadual. Natural do interior de São Paulo, o jovem vem ganhando destaque, também, no início da Copa Rio. Foi do meia um dos gols no primeiro jogo das oitavas de final, coincidindo no avanço de fase da equipe para as quartas de final da competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além de atuar pelo Audax Rio, Bruninho já vestiu as cores do Osasco Audax, Amparo e Paulista, todos em São Paulo. Na primeira passagem pelo futebol carioca, Bruninho destaca a força do grupo, que, para ele, ajudou na ambientação e, consequentemente, bom futebol apresentado.

- Estou feliz aqui, o grupo é muito unido e sabemos que a gente pode alcançar ainda mais ao longo do ano. Fico feliz em poder ajudar o elenco no coletivo, com as minhas atuações individuais e quero ajudar ainda mais com gols e assistências.

No Cariocão A2, Bruninho teve participação direta em seis gols da equipe, sendo 3 gols e 3 assistências ao longo da competição. Na Copa Rio, no único jogo em que atuou até aqui, Bruninho foi responsável por um tento anotado na vitória do Audax Rio por 3 a 0 diante Petrópolis, fora de casa.