Decisivo, Pedro Rocha comemora reencontro do Remo com a vitória

Artilheiro isolado da Série B do Brasileirão, o atacante Pedro Rocha brilhou mais uma vez e garantiu a vitória do Remo sobre o Athletic com dois gols na 14ª rodada da competição. O resultado representou a primeira vitória da equipe fora de casa nesta série B. Com os três pontos, o Leão chegou à quinta colocação, igualando a pontuação do Avaí, que fecha o G4.

E essa não foi a primeira vez que o goleador do clube marcou mais de um gol numa partida nesta edição da Série B. Em seu primeiro jogo como mandante no Brasileirão, o Remo venceu o América-MG pelo placar de 2 x 0 e os dois gols na partida foram anotados pelo camisa 32 da equipe paraense. Através dos 8 gols marcados ao longo da competição, Pedro Rocha conseguiu ajudar seu clube a conquistar 12 pontos dos 23 registrados na tabela. Mais da metade dos pontos foram conquistados pelo trabalho coletivo da equipe que proporcionou ao atacante colocar a bola na rede, somando pontos importantes pro clube na tabela de classificação.

Na temporada 2025, Pedro Rocha tem 26 jogos e 12 gols marcados. No Brasileirão, são 14 jogos e 10 participações diretas a gol. Os números na competição nacional chamam atenção do mercado, mas o atleta garante foco total no clube e união do grupo pra colaborar da melhor maneira possível nessa nova fase do Remo, com sua nova comissão técnica que agora conta com o português António Oliveira no comando.

- Nosso grupo é forte e confiamos no poder da equipe pra conquistarmos as vitórias que precisamos pra fazer o Remo subir na tabela. Meu momento individual é fruto do trabalho coletivo da equipe e agradeço aos meus companheiros pela entrega e confiança nos treinos e jogos. Espero que eu possa contribuir ainda mais com gols, mas, principalmente, que o Remo vença e continue somando pontos - destacou o jogador.