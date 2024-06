Cuiabá e Atlético-GO ficam no empate pela 11ª rodada do Brasileirão

Na Arena Pantanla, Cuiabá e Atlético-GO empatam em 0 x 0, pela 11ª rodada do Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 20:32 • Mato Grosso (MT)

O Cuiabá ficou no 0 x 0 contra o Atlético-GO, na Arena Pantanal, neste sábado (22), pela 11ª rodada do Brasileirão. Apesar do inacreditável gol perdido pelo Dourado, o Dragão foi quem levou mais perigo ao adversário, obrigando o Walter a fazer inúmeras defesas.

Com o resultado, o Cuiabá soma 11 pontos e fica na 14ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Atlético-GO vai a nove pontos e fica na 16ª colocação da competição, correndo risco de entrar na zona de rebaixamento, dependendo do que acontecer nos jogos de Vasco e Corinthians.

Na quarta-feira (26), o Cuiabá encara o Corinthians, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Atlético-GO enfrenta o Grêmio.

✅ FICHA TÉCNICA

CUIABÁ X ATLÉTICO-GO

BRASILEIRÃO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 22 de maio de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, Mato Grosso

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Schumacher Marques Gomes

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira

⚽ ESCALAÇÕES

Cuiabá (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Rikelme; Lucas Mineiro, Denilson, Max; Jonathan Cafú, Clayson, Isidro Pitta.

Atlético-GO (Técnico: Anderso Gomes)

P. Rangel, Maguinho, Adriano Martins, P Henrique, Guilherme Romão; Lucas Kal, Baralhas, Rhaldney, Shaylon, Luiz Fernando, Rodriguez.