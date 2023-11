O Cuiabá começou bem o jogo e dominou as ações nos primeiros minutos. O time visitante chegava principalmente com finalizações de média e longa distância, enquanto o Bahia levava perigo na bola parada. Até que aos 19, a zaga do Bahia se complicou, Deyverson finalizou de calcanhar e ia fazendo golaço, não fosse Camilo Cândido impedir com a mão. Pênalti marcado e lateral expulso de campo. O artilheiro do time cobrou e converteu. Atrás no placar, o Tricolor precisou se lançar ao ataque e quase empatou com Acevedo, em chute forte dentro da área defendido por Walter.