Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 26/06/2024 - 05:00 • São Paulo (SP)

Cuca está livre no mercado após deixar o Athletico-PR, mas não deve assumir outro clube neste momento. Apesar de receber sondagens, o técnico não pretende aceitar propostas por enquanto, segundo apuração do Lance!.

A situação pode mudar se chegarem ofertas vantajosas. Porém, a princípio, esta é a vontade do profissional.

Cuca está livre no mercado de técnicos (Foto: Gabriel Rosa Machado/AGIF)

Clubes da Série A e Série B, ainda não revelados, teriam consultado a situação do treinador. Nenhuma destas equipes são de Minas Gerais — Cuca fez sucesso no Atlético-MG, que hoje é dirigido por Gabriel Milito, e o Cruzeiro foi apontado recentemente como possível futuro destino do técnico.

— Quanto ao Cruzeiro, as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam e fazem. É uma matéria irresponsável como essa que foi posta, põe em cheque muita coisa. O Cruzeiro tem treinador, temos que ter respeito. E comigo também. Não estou saindo para ir para clube nenhum, estou saindo para dar oportunidade para vir outro profissional e dar uma alavancada no Athletico, isso vocês vão ver daqui para frente. Não tem nada de outro clube na minha vida — explicou o técnico, ainda na última segunda-feira (24), após ser desligado do Furacão.

Saída de Cuca do Athletico foi conturbada

Cuca deixou o cargo à disposição ainda no último domingo (23), após o Athletico-PR sofrer empate do Corinthians nos acréscimos do segundo tempo. No dia seguinte, a saída foi oficializada.

Presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia deu fortes declarações a respeito do treinador, dizendo que ele "usou" o clube.

Presidente Petraglia não ficou feliz com a forma da saída de Cuca (Foto: Miguel Locatelli/Athletico)

Cuca rebateu e citou possíveis problemas no ambiente interno do Athletico. Confira a nota oficial do técnico:

"Vestiário é sagrado! Em décadas de futebol, aprendi que uma das funções de um comandante é proteger seu grupo de jogadores. Quando a temperatura está quente, meu papel é baixá-la.

Ontem precisei interferir nesse sentido. Jogadores arrasados que precisavam de acolhimento e não de mais cobranças e julgamentos. Quando entramos na roda de oração pós-jogo, com todos desolados, não era hora de se buscar culpados. Tentaram! Me senti obrigado a assumir toda a responsabilidade e colocar meu cargo à disposição, como forma de resguardar o grupo.

Fui convidado para um projeto grandioso no ano do centenário do Clube, e não gostaria de ter deixado o trabalho antes de concluído. O projeto sempre foi desenhado através de reuniões internas onde a comissão técnica pleiteou um grupo maior de jogadores, visto o tamanho da responsabilidade que tínhamos. Nenhuma demanda foi feita publicamente, apenas dentro do escopo dessas reuniões, onde sempre entendi as limitações orçamentárias do clube e por isso levei opções diversas.

Antes de assumir o Athletico eu recebi outras propostas de trabalho. Inclusive, meses antes, do próprio Clube. Eu serei sempre grato pela receptividade e apoio do torcedor. A relação até a oração de ontem era mutuamente equilibrada e respeitosa. Quando aceitei o convite, o fiz honrado e com um sonho de grandes conquistas. Conheci uma estrutura única mas contava com uma construção de grupo com ainda mais alternativas.

Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder comandar meu time do coração. Estou muito triste, mas não poderia ter tomado qualquer decisão diferente naquele momento. Obrigado, torcedor, pela paciência e voto de confiança. Obrigado aos jogadores que me acolheram sempre muito bem, e com quem sempre tive ótima relação. Agradeço aos funcionários do clube por tanta gentileza comigo em com minha comissão. Desejo sorte e vitórias ao furacão!

Como dizem os sábios: o tempo é o senhor da razão!"