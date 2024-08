Criciúma lança terceiro uniforme em homenagem a Eder e origens italianas

Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 13:22 • São Paulo (SP)

O Criciúma inovou e lançou seu terceiro uniforme em homenagem ao atacante Eder, ítalo-brasileiro que anunciou aposentadoria do gramados, e às origens italianas do clube. O jogo de despedida do atacante será neste sábado (3), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão, quando a camisa será usada pela primeira vez pelo time.

Lançado nesta semana, o novo manto tem o verde escuro como tom principal e as cores da Itália presentes em uma aplicação na gola e nas mangas da camisa. O torcedor ainda terá a oportunidade de aplicar um número 23 especial, com a imagem de Eder apontando os dedos para o céu, como celebrou seus gols durante toda a carreira.

- É um momento muito especial. Estou tendo o privilégio de encerrar a carreira no clube que me revelou para o mundo, diante de toda a torcida maravilhosa que temos, o que me deixa muito feliz e emocionado. A camisa ficou linda e fez eu me sentir ainda mais representado na história do clube. Estou muito orgulhoso e só tenho a agradecer por todos que fizeram parte dessa trajetória - celebra o jogador, antes do último jogo da carreira.

Catarinense e ítalo-brasileiro, Eder atuou por 13 anos na Itália. Ídolo da Sampdoria e com passagem pela Inter de Milão e seleção italiana, entre outros clubes, o jogador retornou ao Tigre em 2023 para entrar definitivamente na história do clube, com três títulos e o acesso à Série A, após 10 anos afastado da elite do futebol brasileiro. Recentemente, o atacante completou 100 jogos com o clube, somando as suas duas passagens.

O vice-presidente administrativo do Criciúma, Alexandre Farias, comentou sobre a iniciativa do clube na homenagem.

- Estamos muito felizes com essa camisa. Ela é uma celebração das nossas raízes italianas, tão marcantes na história da região. O Criciúma ainda tem uma longa temporada pela frente e temos certeza de que, junto com nossa torcida, esse manto nos dará o apoio que precisamos para sair vitoriosos em nossas batalhas - disse o dirigente.