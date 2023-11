O Corinthians recebe o São Paulo neste domingo (26), pelo jogo de volta da final do Paulistão Feminino. A bola vai rolar a partir das 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), com transmissão da Globo e Cultura (TV aberta), Sportv e TNT (TV fechada), HBO Max (streaming) e canal do YouTube da FPF. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 1, de virada.