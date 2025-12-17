No Centro do Rio, nervosismo e entusiasmo na torcida pelo Vasco na Copa do Brasil

Sob a faixa "VASGAMBOA, onde foi fundado o legítimo clube do povo", a primeira partida da final da Copa do Brasil foi acompanhada pelo torcedor do Vasco com o entusiasmo e o nervosismo que a partida com o Corinthians demandava. E com o legítimo espírito carioca.

continua após a publicidade

Porque naquele ponto do Centro do Rio - que se orgulha de ser o local onde o Vasco foi fundado, em 1898 -, algumas centenas de pessoas de diferentes idades, gostos e contas bancárias foram, por algumas horas da noite de quarta-feira, apenas uma coisa: vascaínos. Até mesmo quem não era:

- Não me fotografa porque eu não sou vascaína - pediu uma torcedora (à paisana) do Fluminense. - Vim para acompanhar minhas amigas.

Por entre as dezenas de carrinhos de cachorro-quente, espetinhos e xis-tudo que emolduravam a rua da Gamboa e circundavam os botecos, vascaínos de pouca idade, que ainda não tiveram a chance de ver o clube que torcem campeão nacional, começaram a entender o sentimento de torcedor. Antes do jogo, um deles, com não mais do que 14 anos, recebeu de um tio (tinha cara de tio) o primeiro sinalizador de sua vida. Tremia enquanto segurava, num misto de medo e satisfação.

continua após a publicidade

Mesmo mescla de sentimentos que, ao longo dos mais de 90 minutos de jogo, tomou conta dos centenas de vascaínos que estiveram na Gamboa, e que fizeram do espaço uma pequena arquibancada de São Januário.

Arquibancada essa que explodiu de alegria e que fez jorrar cerveja de uma quantidade absurda de copos plásticos quando Rayan marcou para o Vasco ainda no primeiro tempo. Alegria fugaz, que durou apenas por uma meia-dúzia de segundos, até o gol ser corretamente anulado por impedimento.

continua após a publicidade

Ao final da partida, o torcedor foi deixando o espaço onde foi fundado o Vasco da Gama cantando pelo clube e com o nítido sentimento de que a primeira partida da final da Copa do Brasil deixou uma boa impressão.

Domingo tem mais.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!