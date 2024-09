Foto: Flickr/CBF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 08/09/2024 - 18:02 • São Paulo (SP)

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 1 neste domingo (8), no Estádio do Canindé, pelo jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino, com gols de Laís Estevam e Letícia Ferreira, enquanto Duda Sampaio diminuiu. O resultado, no entanto, não foi o suficiente, já que o time alviverde perdeu o primeiro jogo por 3 a 1. Com o resultado, as Brabas avançaram para a oitava final consecutiva do Timão, que também é o maior vencedor do campeonato, com cinco taças até aqui.

Agora, na final, o Corinthians vai encarar o São Paulo, que conquistou sua vaga nos pênaltis contra a Ferroviária. O duelo de ida será no próximo dia 15, enquanto a finalíssima está marcada para o dia 22 de setembro.

O jogo

Em desvantagem em razão do jogo de ida, quando o Corinthians venceu por 3 a 1, o Palmeiras não tinha outra escolha a não ser ir para cima desde o início da partida. Aos 8 minutos, Laís Estevam recebeu cruzamento na área, dominou no peito e bateu por cima de Nicole Ramos para marcar um golaço no Canindé. O Corinthians, então, reagiu. Aos 24, Duda Sampaio dominou na intermediária e acerta uma bomba para empatar o Dérbi.

No segundo tempo, o jogo foi equilibrado, principalmente, até a metade dele. Pelo Palmeiras, Laís Estevam levou perigo, enquanto pelo Corinthians Duda Sampaio quase virou, assim como Millene, no minuto seguinte.No final, Yaya obrigou Natascha a fazer ótima defesa, mas quem balançou as redes novamente foi o Verdão, com Letícia Ferreira, aos 42.

Histórico do confronto

Essa foi a oitava vez que os times rivais se enfrentam em jogos eliminatórios, contando desde 2019, quando o Palmeiras reativou a modalidade feminina. As Brabas do Timão seguem com 100% de aproveitamento.

No retrospecto geral, a vantagem também é do time alvinegro. Desde o primeiro clássico disputado em fevereiro de 2020, foram 23 jogos no total, com 14 vitórias das Brabas, quatro das Palestrinas e cinco empates.

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole Ramos; Belinha, Daniela Arias, Mariza e Paulinha; Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Gabi Portilho, Millene e Jaqueline.

PALMEIRAS (Técnico: Camilla Orlando)

Natascha; Bruna Calderan, Pati Maldaner, Isadora Amaral, Poliana; Ingryd, Brena, Diany, Fê Palermo, Lais Estevam e Amanda Gutierres.