Confira os resultados da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste

Sport venceu com parte das arquibandas fechadas e se classificou com a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)







Publicada em 28/03/2024 - 00:02

A 8ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste se encerrou na noite desta quarta-feira (27). Com oito jogos simultâneos, os clubes definiram os classificados para o mata-mata do torneio.

CEARÁ 2 X 1 ITABAIANA

Fora das quartas de final durante boa parte do confronto, o Ceará iniciou a partida perdendo para a equipe sergipana. No entanto, o Vozão conseguiu a virada com gols de Facundo Castro e Erick Pulga na reta final do segundo tempo e garantiu a 4ª colocação do Grupo A.

Facundo Castro anotou o gol do empate do Ceará sobre o Itabaiana (Felipe Santos/Ceará SC)

SPORT 3 X 0 JUAREIZENSE

O Leão da Ilha fez valer o favoritismo atuando na Arena Pernambuco e não tomou conhecimento da Juazeirense. Com isso, o Sport se classificou com a liderança do Grupo A e uma campanha quase impecável na fase de grupos.

Sport não tomou conhecimento da Juazeirense (Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

AMÉRICA-RN 1 X 0 NÁUTICO

Com um gol nos acréscimos de Rafael Diniz, o América-RN venceu o Náutico, embora já estivesse eliminado da Copa do Nordeste. Por outro lado, o clube pernambucano garantiu uma vaga na próxima fase.

AMérica-RN venceu o Náutico em duelo equilibrado (Divulgação/Náutico)

MARANHÃO 3 X 2 FORTALEZA

Em um duelo emocionante, o Fortaleza abriu uma grande vantagem na etapa inicial com gols de Moisés e Lucero. No entanto, a equipe de Vojvoda parece ter sofrido um apagão e sofreu uma virada na segunda etapa. Ainda assim, o Tricolor do Piçi garantiu uma vaga nas quartas de final.

VITÓRIA 3 X 0 TREZE

O Vitória não tomou conhecimento do Treze e fez uma partida tranquila do início ao fim do jogo. Com gols de Luiz Adriano, Léo Gamalho e Lucas Esteves, o Rubro-Negro garantiu os três pontos, mas não conquistou vaga na próxima etapa do torneio.

RIVER 0 X 1 ABC

No duelo entre River e ABC, as duas equipes entraram em campo sem chances de buscar uma vaga na fase seguinte. Mas o clube do Rio Grande do Norte garantiu o triunfo com gol de Vitor Marinho.

BOTAFOGO-PB 4 X 0 BAHIA

O Bahia entrou na partida com a classificação e liderança do Grupo B garantidas. Com isso, o Tricolor entrou com uma equipe muito alternativa. Nem Rogério Ceni comandou o time na beira do gramado, o que favoreceu para a goleada do Botafogo-PB, que garantiu uma vaga no mata-mata.

Botafogo-PB goleou o Bahia, na rodada final da Copa do Nordeste (Cristiano Santos)

CRB 2 X 0 ALTOS

O CRB fez valer o favoritismo jogando em casa contra o Altos e construiu a vitória com gols de Anselmo Ramon e Léo Pereira. Ambas as equipes conquistaram classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste.

Anselmo Ramon abriu o placar para o CRB de pênalti (Francisco Cedrim)