Clube da Série A comunica afastamento de ídolo

16/09/2024

O Athletico-PR anunciou, na tarde desta segunda-feira (16), o afastamento do meia Nikão da equipe. A decisão foi tomada pelo técnico uruguaio Martin Varini, e posteriormente comunicada ao jogador. O descontentamento do atleta e os atritos diários motivaram a ação. A informação foi publicada inicialmente pela repórter Monique Vilela.

O estopim do problema foi na partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil. Entrando em campo nos últimos minutos, existia a expectativa de que Nikão batesse algum dos pênaltis, mas isso não aconteceu. No fim, o Furacão acabou eliminado da competição, após Cannobio desperdiçar sua cobrança e Mikael não defender nenhuma das penalidades.

Na partida contra o Grêmio, em agosto, Nikão já havia demonstrado chateação com as vaias recebidas. Na zona mista, minimizou o protesto dos torcedores.

- As coisas não estavam acontecendo naquele momento e coube a uma minoria fazer isso. No futebol você está sujeito a tudo. Torcedor é emoção. Eu tenho um carinho muito grande pelo torcedor do Athletico e tenho certeza que a maioria está comigo. Quando saí me aplaudiram, mas respeito esse desabafo - falou.

Nikão fez grande parte de sua carreira no Athletico-PR. Em 302 jogos com a camisa do clube, o atleta marcou 45 gols e deu 43 assistências. Multicampeão pelo Furacão, ele é um dos maiores ídolos da história do Rubro-Negro. Foi bicampeão da Sul-Americana (2018 e 2021) e conquistou também a Copa do Brasil de 2019, J. League/Conmebol, em 2019, e os estaduais de 2016 e 2020.